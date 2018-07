US-Strafzölle Die gute Seite des Handelskriegs

So sieht das Abkommen mit Japan, immerhin der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, eine Abschaffung von fast 99 Prozent aller Zölle vor. Das öffnet europäischen Unternehmen einen Markt von 127 Millionen Konsumenten, die zudem zu den am besten verdienenden der Welt gehören. Schon jetzt exportieren deutsche Unternehmen Waren im Wert von fast 20 Milliarden Euro im Jahr nach Japan. Laut einer Studie des ifo-Instituts könnte diese Summe um mehr als 70 Prozent steigen. Insgesamt, so die Münchener Wirtschaftsforscher, könnte Deutschlands BIP durch das Abkommen um 0,7 Prozent, also 20 Milliarden Euro jährlich, steigen. Schon das ist ein Wert, den die negativen Effekte des Streits mit den USA bisher bei weitem nicht erreichen.