US-Strategie US-Handelsbeauftragte Tai: Mehr Druck auf China

Katherine Tais Stimme blieb ruhig, als sie am Podium des Centers for Strategic and International Studies (CSIS) ihre Rede ablas. Sie sprach leise, ließ sich kaum Emotionen anmerken. Doch was die US-Handelsbeauftragte (USTR) da vor ausgewähltem Publikum in Washington ankündigte, hatte es in sich. Dass sich China nicht an die Regeln des internationalen Handels halte, habe den Wohlstand der Amerikaner und anderer auf der ganzen Welt zu lange geschadet, so Tai. „Heute werde ich die strategische Vision unserer Administration für die Handelsbeziehungen zu China vorstellen, um die Interessen amerikanischer Arbeiter, Firmen, Bauern und Produzenten zu verteidigen und unsere Mittelschicht zu stärken.“