US-Umweltpolitik: Trump schadet der Umwelt weniger als befürchtet

Gore äußerte sich in Greensboro im Staat North Carolina im Namen der sogenannten Poor People's Campaign, eine Initiative, die „ökologische Zerstörung“ als eine der Geißeln bezeichnet, unter der arme Menschen zu leiden hätten. Gore erhielt 2007 für sein Engagement für den Umweltschutz den Friedensnobelpreis, den er sich damals mit dem UN-Weltklimarat teilte. Er wirkte auch an der Dokumentation „Eine unbequeme Wahrheit“ über den Klimawandel mit.