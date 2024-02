US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf Intensivstation - Amtsgeschäfte übergeben

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte eine Prostatakrebserkrankung zunächst geheim gehalten. Bild: Bild: dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat wegen einer Behandlung im Krankenhaus seine Amtsgeschäfte an Stellvertreterin Kathleen Hicks übergeben. Der an Krebs erkrankte Politiker sei mit Symptomen eingewiesen worden, die auf ein akutes Blasenproblem hinwiesen, teilten die Ärzte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit. Nach einer Reihe von Tests und Untersuchungen sei der 70-Jährige auf die Intensivstation verlegt worden. Dort werde er weiter betreut und genau überwacht, hieß es in einer Mitteilung.