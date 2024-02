US-Verteidigungsminister Lloyd Austinzur Überwachung auf Intensivstation verlegt

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte eine Prostatakrebserkrankung zunächst geheim gehalten. Bild: Bild: dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist nach seiner Aufnahme in eine Militärklinik nahe Washington auf die Intensivstation verlegt worden. Nach einer Reihe von Tests und Untersuchungen werde er dort weiter betreut und genau überwacht, hieß es in einer Mitteilung des Krankenhauses am Sonntagabend (Ortszeit).