 US-Verteidigungsministerium: Sicherheitsberater Bolton ließ Angriff auf den Iran prüfen

New YorkUS-Sicherheitsberater John Bolton hat laut einem Medienbericht im vergangenen Jahr vom Verteidigungsministerium Optionen für einen Angriff auf den Iran angefordert. Hintergrund sei ein Angriff mit drei Mörsergranaten auf das Diplomatenviertel in der irakischen Hauptstadt Bagdad gewesen, schrieb das „Wall Street Journal“ am Sonntag unter Berufung auf amtierende und frühere Regierungsmitarbeiter.