US-Veto Humanitäre Nahost-Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat

18. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der UN-Sicherheitsrat ist gespalten. Bild: Bild: dpa

Ein brasilianischer Resolutionsentwurf zur Krise in Nahost mit Fokus auf humanitärer Hilfe ist im Weltsicherheitsrat gescheitert. Die USA legten gegen den Text vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York ein Veto ein. 12 der 15 Ratsmitglieder hatten dem Papier zuvor zugestimmt, Russland und China enthielten sich.