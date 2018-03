US-Visa bald nur noch bei Angabe von Social-Media-Konten

Eine entsprechende Regelung wird das Außenministerium in den kommenden Tagen veröffentlichen, ab dann gelten 60 Tage Zeit, in der die Öffentlichkeit zu dem Plan Stellung nehmen kann.

Wer aus Deutschland mit einem Touristenvisum in die USA einreisen möchte, wäre von der Änderung wohl nicht betroffen. Doch Zehntausende Aupairs, Manager oder Expats, die ein reguläres Visum zum Arbeiten benötigen, müssten ihre Identitäten in sozialen Netzwerken ebenso preisgeben wie etwa Wissenschaftler.