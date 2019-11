US-Vorschlag Erdogan will nicht auf russisches Raketensystem S-400 verzichten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach eigenen Angaben dem US-Vorschlag, das russische Raketenabwehrsystem S-400 abzuschaffen, eine Absage erteilt. „Davon, dass wir von den S-400 ablassen und uns vollständig den Patriots zuwenden, kann keine Rede sein“, sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf seinem Rückflug aus den USA am Donnerstag. Erdogan hatte sich am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump in Washington getroffen.