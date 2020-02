US-Vorwahlen Demokraten fordern erneute Auszählung in Iowa – kein verlässliches Ergebnis

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire sagte Sanders, das Management der Partei habe es „vermasselt“, was gegenüber den Kandidaten und ihren Unterstützern „extrem unfair“ gewesen sei. „Wir haben genug von Iowa“, sagte er später beim Sender CNN. „Ich denke, wir sollten mit New Hampshire weitermachen.“ Dort wird am Dienstag gewählt.