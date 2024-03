US-Vorwahlen Haley holt den ersten Sieg

Washington, D.C., ist für Republikaner alles andere als eine Hochburg. Amerikas Hauptstadt ist politisch fest in der Hand der Demokraten. Joe Biden holte hier 2020 rund 93 Prozent der Stimmen. Kein Kandidat der Grand Old Party (GOP) hat hier bei einer Präsidentschaftswahl jemals gewonnen, nur fünf Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als Parteianhänger. Kein Wunder also, dass die lokale Partei des District of Columbia landesweit kaum eine Rolle spielt. Sie gilt als das Hobby einiger konservativer Lobbyisten, die beruflich in D.C. zu tun haben – nicht als Repräsentation des Querschnitts der Bevölkerung der Stadt. Hier kommen traditionelle republikanische Werte wie ein starkes Militär, internationale Verantwortung und strikte Haushaltsdisziplin noch gut an.