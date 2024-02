US-Vorwahlen Nikki Haley gibt nicht auf

Die Chance, sich einmal mehr den Anhängern zu präsentieren, den Unterstützern zu danken und die Partei auf Geschlossenheit einzuschwören. Doch Haley hatte andere Pläne. „Wir küren in diesem Land keine Könige. Wir haben Wahlen“, so die ehemalige UN-Botschafterin. „Deshalb weigere ich mich, aufzugeben. South Carolina wird am Samstag wählen. Aber am Sonntag werde ich immer noch als Präsidentin kandidieren. I'm not going anywhere.“