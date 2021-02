US-Waffenlobby: New York für Ablehnung des Insolvenzantrags des Waffenverbands NRA

Anwälte des US-Bundesstaats New York haben vor Gericht eine Ablehnung des Insolvenzantrag des Waffenverbands NRA beantragt. Die National Rifle Association habe den Insolvenzantrag gestellt, obwohl sie behaupte, zahlungsfähig und „in ihrer stärksten finanziellen Verfassung seit Jahren“ zu sein, argumentierten die Anwälte in ihrem Antrag, den sie am Freitag beim Insolvenzgericht in Dallas einreichten.