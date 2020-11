Der Blick auf die Wahlkarte zeigt: Bei der US-Präsidentschaftswahl gab es in den ersten Stunden der Auszählung am Dienstagabend (Ortszeit) noch kein klares Bild. In wichtigen Swing States läuft die Auszählung. In Ohio sah es zunächst so aus, als würde der Demokrat Joe Biden besser als erwartet abschneiden, mittlerweile stehen die Zeichen eher auf Sieg für Donald Trump – ähnlich wie in Florida. In Umfragen hatten die Kandidaten in beiden Staaten eng beieinander gelegen. (Weitere interaktive Infografiken und detaillierte Informationen finden Sie hier.)