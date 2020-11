Der Blick auf die Wahlkarte zeigt: Bei der US-Präsidentschaftswahl gibt es bislang noch kein klares Bild. Dass es zu einer „blauen Welle“, dem Durchmarsch der Demokraten kommt, ist nicht mehr denkbar. In wichtigen Swing States läuft die Auszählung noch und das Rennen ist vielfach knapp.



In Ohio sah es zunächst so aus, als würde der Demokrat Joe Biden besser als erwartet abschneiden, nun wurde Donald Trump zum Sieger erklärt. Ähnlich sieht es in Florida aus: Der Schlüsselstaat geht laut US-TV-Sender Fox News, CNN und der Nachrichtenagentur AP an Florida. Offenbar schnitt Trump in Florida vor allem in Bezirken mit hohem Latino-Anteil gut ab. Besonders im bevölkerungsreichen County Miami-Dade erzielte sein Herausforderer Biden weniger Stimmen, als er voraussichtlich bräuchte, um den Staat zu gewinnen.



In Umfragen hatten die Kandidaten sowohl in Ohio als auch in Florida eng beieinander gelegen. (Weitere interaktive Infografiken und detaillierte Informationen finden Sie hier.)