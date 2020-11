US-Wahl 2020 Hart umkämpft: Diese „Swing States“ könnten die US-Wahl entscheiden

2016 konnte sich die Demokratin Hillary Clinton dort mit knappem Vorsprung die zehn Stimmen der Wahlmänner und Wahlfrauen sichern. Umfragen sehen in dem Staat an der Grenze zu Kanada nun Biden klar in Führung. Die Erfassung der Briefwahlunterlagen beginnt vor der Wahl, die Auszählung erst am Wahltag. Die Wahllokale sind am von Dienstag 14.00 Uhr MEZ bis Mittwoch 3.00 Uhr MEZ geöffnet.