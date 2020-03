US-Wahl 2020: Pete Buttigieg zieht Bewerbung um Präsidentschaftskandidatur zurück

Der 38-jährige Afghanistan-Kriegsveteran, erste offen schwule Bewerber und frühere Bürgermeister von South Bend trotzte monatelang den Erwartungen inmitten eines Feldes bekannterer möglicher Kandidaten. Der als moderat geltende Buttigieg gehörte mit dem sehr guten Abschneiden bei den Vorwahlen in Iowa und dem zweiten Platz in New Hampshire zunächst zu den führenden Bewerbern um die demokratische Präsidentschaftskandidatur. Später konnte er jedoch nicht genügend Delegiertenstimmen sammeln, um den Wahlkampf fortzuführen.