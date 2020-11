US-Wahl 2020 Reporter nennt Trump „Fette Schildkröte“: Ton und Handeln von US-Medien wandeln sich

„Einige oder alle der Inhalte in diesem Tweet sind umstritten und könnten irreführend sein in Bezug auf eine Wahl oder einen gesellschaftlichen Prozess“, hieß es in Warnhinweisen, die Trumps Nachrichten vorgeschaltet waren. Twitter schränkte damit auch die Möglichkeit der Weiterverbreitung der Tweets ein. Trumps sah darin Zensur einer liberalen Elite. „Twitter ist außer Kontrolle“, zürnte er am Freitagmorgen - in einem Tweet.