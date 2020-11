US-Wahl 2020: Trump oder Biden? Schicksalsstunden einer Supermacht

Das Urteil, wie Trump die Wirtschaft der USA gemanagt hat, fällt eindeutig aus, zumindest wenn Präsident selbst gefragt wird: Nach drei Amtsjahren sprach er von der „besten Wirtschaft der Geschichte“. Und tatsächlich: Die US-Wirtschaft setzte ihren Aufschwung fort, die Börse erreichte Rekorde, die Arbeitslosigkeit sank auf das niedrigste Niveau seit Jahrzehnten. Doch es gab auch massive Probleme – und schließlich macht Corona die Bilanz vollends zunichte. „Bevor die Coronapandemie die USA 2020 in die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg stürzte, war Trumps Wirtschaftsbilanz ordentlich, aber nicht spektakulär“, schreibt Stephan Bierling, der Internationale Politik und Atlantische Beziehungen an der Universität Regensburg lehrt, in seinem Gastbeitrag. Die ausführliche Analyse können Sie hier nachlesen.



Diese Übersicht zeigt, was Trump erreicht hat: