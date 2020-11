US-Wahl 2020 Zum Schluss kommen Alaska und Hawei: So schließen die US-Wahllokale

Zu den Staaten an der US-Ostküste beträgt die Zeitverschiebung von der dort geltenden Eastern Standard Time (EST) zur mitteleuropäischen Zeit (MEZ) sechs Stunden. Wenn in weiten Teilen von Kentucky und Indiana am Abend des 3. November die ersten Wahllokale schließen, ist es in Deutschland bereits Mitternacht. In Florida können die Wähler – genauso wie in vielen anderen Staaten an der Ostküste – bis ein Uhr MEZ abstimmen.