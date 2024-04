US-Wahl 2024 Das sind die größten Geldspender der Demokraten und Republikaner

Am 5. November 2024 wird der 48. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Erfahrungsgemäß tragen die beiden großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, die Wahl unter sich aus. Doch auch Drittparteien sowie unabhängige und parteilose Kandidaten können auf dem US-Wahlzettel stehen. Dafür müssen sie in einzelnen Bundesstaaten ausreichend Unterschriften sammeln. So sind zum Beispiel Robert F. Kennedy Jr. und Jill Stein in das Rennen eingestiegen. Bisher hat es in der Geschichte der USA aber noch kein Präsidentschaftskandidat in das Weiße Haus geschafft, der nicht Mitglied in einer der beiden großen Parteien ist.