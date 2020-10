US-Wahl „Auch Biden ist ein Protektionist“

Sie erfassen in einer Datenbank alle protektionistischen Eingriffe von Staaten rund um den Globus. Haben Sie seit der Amtsübernahme von Donald Trump mehr zu tun?

Unsere Daten zeigen, dass Protektionismus schon lange vor der Trump-Ära immer populärer wurde. Seit 2009 gab es in jedem Jahr mehr neue Eingriffe in den Welthandel als im Vorjahr. Und zwei Drittel dieser Maßnahmen sind marktschädigend. Zwar konnten wir zwischen 2018 und 2019, also zu Hochzeit des Handelskriegs zwischen China und den USA, vor allem einen Anstieg bei den neu erlassenen Zöllen oder Importquoten beobachten. Den allgemeinen Trend hin zu mehr Protektionismus gab es aber auch schon in den Jahren davor. Mittlerweile sind wir bei über 20 000 Handelshemmnissen angelangt, die nationale Regierungen seit der Finanzkrise implementiert haben. Trump agierte höchstens als Brandbeschleuniger.