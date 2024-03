US-Wahl: Biden sammelt über 25 Millionen Dollar an Spenden ein

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlspenden-Gala in New York nach Angaben der Veranstalter mehr als 25 Millionen Dollar für seine Wiederwahlkampagne eingenommen. Biden wird bei der Veranstaltung in der Radio City Music Hall von seinem Vorgänger Barack Obama sowie seinem früherer Amtskollegen Bill Clinton unterstützt.