US-Wahl: „Es ist noch nicht vorbei“: Trotzige Trump-Fans auf den Straßen

Es kommt zu einem Handgemenge, Leute schubsen und brüllen sich an. Doch schon kurz nachdem das Präsidentschaftsrennen für entschieden erklärt wird, stimmen einige der beiden Lager plötzlich Gebete an, zwei Gefolgsleute der jeweils anderen Seite fallen sich in die Arme. Als aber weitere Trump-Fan auftauchen, wird es wieder hitzig, die Black-Lives-Matter-Aktivisten ziehen sich zurück.