US-Wahl Hillary Clinton über Trump: „Müssen Amtsinhaber in Ruhestand schicken“

Hillary Clinton will den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen, den ihre Partei für die Wahl im November aufstellt. Das kündigte die frühere Außenministerin und First Lady am Dienstag auf der Berlinale an. „Ich warte und schaue, wen wir nominieren und werde den Nominierten unterstützen“, sagte die 72-Jährige weiter. Zwingend sei, „dass wir den Amtsinhaber in den Ruhestand schicken“, betonte sie mit Blick auf den Republikaner Donald Trump.