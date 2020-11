Jetzt richten sich alle Blicke auf Arizona, Nevada, Georgia und Pennsylvania. Dort entscheidet sich nun alles. In Arizona und Nevada liegt Biden vorne, in Georgia und Pennsylvania Trump. Einige der Rennen sind aber sehr knapp. In Pennsylvania und Arizona sind die Abstände zwischen den Kandidaten am deutlichsten, in beiden Staaten müssen aber auch noch immer mehr als zehn Prozent der Stimmen ausgezählt werden.



Wegen des deutlichen Abstandes, haben die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News Biden bereits Arizona zugeschlagen, obwohl dort noch über 500.000 Stimmen ausgezählt werden müssen. Biden kommt damit inzwischen auf 264 der für einen Sieg bei der Präsidentenwahl nötigen 270 Stimmen von Wahlleuten. Demnach bräuchte Biden nur noch einen Bundesstaat für sich entscheiden, um zu gewinnen. Andere Sender, etwa CNN, sind hier noch zurückhaltender. (Diese Abweichung zeigt sich auch in der interaktiven Wahlgrafik.)