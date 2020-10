US-Wahl Kann ein kranker Präsident gewählt werden?

Was aber passiert, wenn die Erkrankung des US-Präsidenten einen schweren Verlauf nimmt? In diesem Fall führt der Vize-Präsident, also Mike Pence, die Amtsgeschäfte so lange weiter, bis der Präsident genesen ist – oder dessen Amtszeit abgelaufen ist. Der 25. Verfassungszusatz, der die Erkrankung des Regierungschefs regelt, ist so geschrieben, dass im Weißen Haus keine Lücke entsteht.