US-Wahl: Rückschläge für Trump im Kampf um US-Präsidentenwahl

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag Rückschläge erlitten bei seinem Versuch, die Präsidentenwahl zu kippen. Die Behörden in Georgia erklärten auch nach der zweiten Auszählung den Demokraten Joe Biden zum Sieger in dem Bundesstaat. In Nevada lehnte Richterin Gloria Sturman eine einstweilige Verfügung von Trumps Wahlkampfteam ab, die Zertifizierung der Ergebnisse zu stoppen. Sie sprach von einem „schockierenden Antrag“. Zwei hochrangige republikanische Landesabgeordnete aus Michigan erklärten nach einem Treffen mit Trump im Weißen Haus, ihnen lägen bislang keine Informationen vor, die zu einer Änderung des Ausgangs führen würden. Man werde den „normalen Ablauf“ bezüglich der Verteilung der Wahlleute befolgen.