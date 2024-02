US-Wahl Supreme Court: Kann Trump noch einmal US-Präsident werden?

08. Februar 2024 | Quelle: dpa

Donald Trump würde gerne erneut Präsident der USA werden. Bild: Bild: dpa

In der Verfassung der USA ist geregelt, wer Präsident werden kann. Die Person muss gebürtiger Staatsbürger sein, mindestens 35 Jahre alt und für mindestens 14 Jahre in den USA gelebt haben. So weit, so eindeutig.