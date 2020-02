US-Wahl: US-Geheimdienstler: Russland will Trump zur Widerwahl verhelfen

US-Geheimdienstler haben vor einer erneuten Einmischung Russlands in die Präsidentschaftswahl gewarnt. Moskau verfolge 2020 das Ziel, Amtsinhaber Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen, sagten drei Regierungsvertreter am Donnerstag in Washington (Ortszeit). Sie beriefen sich auf eine vertrauliche Sitzung, in der die Erkenntnisse an den Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses weitergegeben wurden.