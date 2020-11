US-Wahl „Wirtschaftliche Entscheidungsträger sollten der Realität ins Auge sehen“

Wo gäbe es aus Ihrer Sicht neue politische Anknüpfungspunkte mit einer Biden-Administration?

Im Technologiesektor, zum Beispiel im Fall von 5G/Huawei, werden die USA auch gegenüber ihren Verbündeten unnachgiebig bleiben: In dem Ringen um technopolitische Einflusssphären, bei dem die künftige wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung auf dem Spiel steht, werden die USA den Druck auf Drittstaaten wie Deutschland verstärken und sie vor die Wahl stellen, entweder mit Amerika oder mit China Geschäfte zu betreiben. Eine in chinesische und amerikanische Standards und Systeme zweigeteilte Welt ist die Folge. In diesem sich abzeichnenden Systemwettbewerb würden die USA unter Biden wieder mehr auf Alliierte setzen – um sie gegen China in Stellung zu bringen.