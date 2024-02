US-Wahlen 2024 Darum ist Joe Biden die Präsidentschaftskandidatur nicht mehr zu nehmen

Doch trotz dieser Sorgen dürfte Biden die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei nicht mehr zu nehmen sein. Das hat strukturelle, aber auch taktische Gründe. Der wichtigste: Donald Trump. Kein Demokrat mit größeren Ambitionen will den Präsidenten angreifen und so womöglich für die Auseinandersetzung mit dem Ex-Staatsoberhaupt schwächen. Zumal ein solcher Anlauf rein logistisch kaum durchzuführen wäre. Der Vorwahlprozess läuft bereits, die Fristen, um in wichtigen Primary-Staaten auf den Wahlzettel zu kommen und so Delegierte für den Parteitag zu sammeln, die formal über die Nominierung entscheiden, liegen in vielen Fällen bereits in der Vergangenheit.



Und selbst in den Staaten, in denen es noch möglich wäre, bräuchten potenzielle Herausforderer schnell Mitarbeiter und vor allem Geld. Dass Großspender bereit sind, eine fast aussichtlose Kampagne zu finanzieren, ist unwahrscheinlich – auch wenn Wall-Street-Milliardär Bill Ackman zuletzt Millionen in den Wahlkampf von Dean Phillips steckte. Gelohnt hat sich die Investition gleichwohl nicht.