US-Wahlen 2024 Der biedere Biden will es nochmal wissen

Überraschungen waren in den vergangenen Jahren nicht die Stärke von Joe Biden. Dass der 80-Jährige erneut für das Weiße Haus kandidieren würde, war in den vergangenen Monaten das offenste Geheimnis in Washington. Immer wieder hatte der Präsident kaum versteckte Andeutungen gemacht und seine Partei und das Land auf eine weitere Bewerbung vorbereitet. Seit Monaten führen offizielle Reisen des Staatsoberhaupts fast ausschließlich in Swing States. Den Vorwahlkalender der Demokraten ließ er nach seinen Vorstellungen umbauen. Verbündete sprachen unverblümt über 2024. Nur der Zeitpunkt der Verkündung von Bidens vierter und mutmaßlich letzter Präsidentschaftskandidatur blieb unbekannt – bis er nun durchsickerte. Und da die Regierungszentrale unter Biden eigentlich nicht zu Durchstechereien neigt, kann man auch hier davon ausgehen, dass die Information nicht zufällig vorzeitig an die Öffentlichkeit kam.