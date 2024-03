US-Wahlen 2024: Nikki Haley: Das ist Donald Trumps Herausforderin

Haley wurde am 20. Januar 1972 in Bamberg, South Carolina, als Kind indischer Einwanderer geboren. Ihr Vater arbeitete als Professor am Voorhees College in Denmark, South Carolina. Ihre Mutter eröffnete 1976 in Bamberg das Bekleidungsgeschäft Exotica International Gift Shop, in dem Haley bereits mit 13 Jahren die Buchhaltung übernommen haben soll.