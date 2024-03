US-Wahlen 2024 Trumps Handelskrieg wäre das größte Risiko für die Märkte

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist zwar nach wie vor so brutal wie eh und je, aber seine globalen Auswirkungen werden wahrscheinlich künftig bescheidener ausfallen. Die Gefahr eines direkten Eingreifens der Nato oder eines Einsatzes taktischer Atomwaffen durch Russland ist heute geringer als zu früheren Phasen des Krieges. Auch wenn der Krieg zunächst die Preise für Energie, Nahrungsmittel, Düngemittel und Industriemetalle in die Höhe getrieben hat, konnte selbst Europa – die am stärksten betroffene Region – den Schock nur mit einer leichten Verlangsamung des Wachstums (in einigen Fällen sogar mit einem Stillstand) und nicht mit der von vielen Analysten befürchteten schweren Rezession aufgefangen. Russisches Öl und Gas wurde durch verstärkte Importe aus den USA und dem Nahen Osten ersetzt. Die Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise wurden dadurch abgemildert, dass die Ukraine den Schwarzmeerkorridor für ihre Getreideexporte wieder öffnen konnte.