US-Wahlen 2024: Wie funktioniert die Briefwahl in den USA?

In den vergangenen Jahren hat die Briefwahl auch bei den Präsidentschaftswahlen in den USA an Bedeutung gewonnen. Insbesondere seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 wird diese Art der Stimmabgabe nicht nur in den USA immer beliebter. Bürger suchen vermehrt nach alternativen Methoden, um ihre demokratischen Rechte auszuüben, ohne persönlich vor Ort an den Wahlurnen stehen zu müssen.