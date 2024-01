US-Wahlen Schon vorbei?

Aus den Lautsprechern im Phillips-Hauptquartier in der Innenstadt von Manchester, der größten Stadt in New Hampshire, dröhnen Lady Gaga und Taylor Swift. Partystimmung. Für den Vorabend der Wahl hat das Kandidat seine Anhänger zu einer letzten Veranstaltung geladen. Freiwillige motivieren, potenzielle Wähler überzeugen. Das Aufkommen ist ordentlich. Mehr als 200 Menschen drängen sich durch das große Büro. Zwischen den Wahlkampfbroschüren und blauen T-Shirts für die Gäste liegen kleine Tüten mit Chips und Brezeln auf einem langen Tisch entlang der Fensterfront.



Lesen Sie auch: 2024 wird ein Schicksalsjahr für die liberale Demokratie



Die gute Laune überträgt sich auf den Abgeordneten, als er um kurz nach 18 Uhr auf die improvisierte Bühne tritt. „Seid ihr bereit für eine neue Generation am Steuer?“, fragt Phillips unter dem Jubel seiner Anhänger. Dabei muss auch er wissen, dass seine Chancen überschaubar sind. Biden liegt in Umfragen 40 bis 50 Prozentpunkte vor ihm. Und das, obwohl er offiziell gar nicht antritt. Trotzdem ist die Kandidatur des Abgeordneten für den Präsidenten ein Risiko. Schneidet er schlecht ab, könnte die Unzufriedenheit in der Partei über seine erneute Bewerbung zunehmen. Und Unruhe in den eigenen Reihen kann er angesichts seiner Umfragewerte derzeit nicht gebrauchen. Deshalb arbeitet ein Team seit Wochen daran, Phillips und andere Bewerber früh zu schlagen. Längst läuft eine inoffizielle Kampagne, die Demokraten in New Hampshire dazu bringen soll, bei der Primary den Namen des Präsidenten auf den Wahlzettel zu schreiben. Zur Unterstützung reisten in den vergangenen Wochen zahlreiche Kabinettsmitglieder wie zufällig in den Granite State, um die Verdienste der Biden-Administration zu loben. Mit dem Wahlkampf habe dies rein gar nichts zu tun, betonten sie einhellig. Doch das glaubt den Ministern ohnehin niemand.