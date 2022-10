US-Wahlen: Panzerglas und Wachleute: US-Stimmlokale rüsten sich für Wahl

Einer von fünf Wahlbeamten in den USA sagte laut einer im März veröffentlichten Studie des Politikinstituts Brennan Center for Justice, dass er vermutlich nicht mehr in seinem Job sein wird bis zur nächsten großen Wahl in zwei Jahren, wenn neben dem Kongress auch wieder das Präsidentenamt bestimmt wird. Als Gründe nannten Befragte Stress, Angriffe von Politikern und baldiger Eintritt in den Ruhestand.