US-Wahlen Suche nach „Running Mate”: Wer wird an Trumps Seite kämpfen?

30. März 2024 | Quelle: dpa

US-Wahlkampf: Wer geht an der Seite von Donald Trump ins Rennen? Bild: Bild: dpa

Zwei alte unpopuläre Männer liefern sich ein Duell ums Weiße Haus: Der republikanische Ex-Präsident Donald Trump und der demokratische Amtsinhaber Joe Biden treten bei der Präsidentenwahl im November gegeneinander an. Derzeit sieht alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Auswahl des Vizekandidaten wenig Einfluss auf die eigentliche Wahl hat. Doch in diesem Jahr könnte das anders sein. Wegen des hohen Alters der beiden steht die oder der Vize besonders im Fokus - er oder sie rückt im Falle des Todes nach. Es ist also nicht ganz unwichtig, wer das wird.