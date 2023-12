US-Wahlen US-Bundesstaat Maine schließt Donald Trump von Präsidentschaftsvorwahl aus

Zuvor hatte das Oberste Gericht von Colorado geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 nicht für das Präsidentenamt geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne. Die Organisation American Center for Law and Justice legte jedoch im Namen der republikanischen Partei von Colorado gegen die Entscheidung Berufung ein.