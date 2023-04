US-Wahlen US-Präsident Biden deutet erneute Kandidatur 2024 an

15. April 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden in Irland. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hat am Rande seiner Irland-Reise erneut eine mögliche Kandidatur bei der Wahl im kommenden Jahr angedeutet. „Ich habe das durchkalkuliert”, sagte Biden nach Informationen mitreisender Journalisten am Ende seines Besuchs in dem EU-Land in der Nacht zu Samstag. „Wir werden es relativ bald verkünden.” Sein Besuch in Irland stimme ihn optimistisch in Bezug darauf, was erreicht werden könne, sagte Biden demnach.