US-Wahlen Warum sich in Georgia noch mehr als die Präsidentschaftswahl entscheiden kann

Und bis gestern sah es noch so aus, als würde das auch so bleiben. Nur wilde Rechnereien und Mutmaßungen bezüglich der Briefwahl, so schien es, deuteten zu diesem Zeitpunkt daraufhin, dass Biden das Rennen in Georgia ganz eventuell noch für sich entscheiden könnte. Jetzt ist alles anders. Am Morgen (deutscher Zeit) lag Donald Trump weniger als 500 Stimmen vor seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Doch auf einmal sieht die Sache anders aus: Beide liegen bei 48,5 Prozent, aber Biden hält die minimale Mehrheit von nicht einmal tausend Stimmen. Längst sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Tausende fehlen noch. (Was das für das Präsidentenrennen genau bedeutet, lesen Sie hier.)