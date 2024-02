US-Wahlkampf Biden erlaubt sich harschen Seitenhieb gegen Putin

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Bei einer Rede in San Francisco an der Westküste bezeichnete Biden den Kremlchef laut mit ihm reisender Pressevertreter als einen «verrückten SOB» Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hat sich bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Kalifornien einen harschen Seitenhieb gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlaubt. Bei einer Rede in San Francisco an der Westküste bezeichnete Biden den Kremlchef am Mittwochabend (Ortszeit) laut mit ihm reisender Pressevertreter als einen „verrückten SOB”. Die Abkürzung „SOB” steht im Englischen für „son of a bitch”, ein Schimpfwort, dessen unschmeichelhafte Palette an Bedeutungen weit reicht: von „Bastard” oder „Scheißkerl” bis hin zur sehr wörtlichen und eher ungebräuchlichen Übersetzung „Hurensohn”. Aus Moskau hieß es daraufhin, Biden lege aus innenpolitischen Erwägungen ein Verhalten im Stile eines „Hollywood-Cowboys” an den Tag.