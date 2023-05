US-Wahlkampf: DeSantis will nächste Woche ins US-Präsidentschaftsrennen einsteigen

DeSantis werde seine Bewerbungsunterlagen voraussichtlich am 25. Mai im Rahmen einer Spendenveranstaltung in Miami einreichen, sagte einer der Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Den offiziellen Startschuss für seine Kampagne dürfte er dann am 29. Mai geben. Vertreter von DeSantis antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.