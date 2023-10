US-Wahlkampf Die Bidenomics sind eine riskante Wette

Philadelphia scheint für Joe Biden einen besonderen Stellenwert unter den amerikanischen Städten zu haben. Seit er zum amerikanischen Staatsoberhaupt gewählt wurde, hat er die Metropole bereits 15-mal besucht, allein acht Mal in diesem Jahr. Neben der Hauptstadt Washington und seinem Haus in Delaware dürfte es keinen anderen Ort in den Vereinigten Staaten geben, an dem der US-Präsident mehr Zeit verbringt. Seine Verbindung zu der Stadt hat eine lange Tradition. Als Senator aus Delaware war er auf die Fernsehanstalten der Großstadt angewiesen, seine Frau wuchs in einem Vorort auf. Auch seine Wahlkampagne 2020 hatte hier ihr Hauptquartier. Trotzdem ist anzunehmen, dass seine zahlreichen Besuche in der Stadt nicht nur der Nostalgie geschuldet sind – sondern politischen Kalkulationen.