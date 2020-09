US-Wahlkampf Erstes TV-Duell: Biden und Trump treffen in Cleveland ein

Das Land stehe in mancherlei Hinsicht an einem Scheideweg, sagte Harris weiter. So gelte es, neben der Pandemie und der Rezession mit Benachteiligung aufgrund der Ethnie in Amerika und dem Klimawandel umzugehen. Auch die Bemühungen der Republikaner um eine Besetzung des vakanten Richterstuhls am Obersten Gerichtshof noch vor der Wahl im November sei eine „Krise“. Und mittendrin sei ein Präsident, dessen Instinkt es stets sei, Chaos, Spaltung und Misstrauen zu säen, fügte die Senatorin von Kalifornien mit Blick auf Trump hinzu.