US-Wahlkampf in der Endphase Obama über Trump: „Der erfindet das einfach“

MilwaukeeEx-US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump scharf kritisiert. Bei einem Wahlkampfauftritt im Staat Wisconsin warf Obama dem Präsidenten und anderen Republikaner vor, „Dinge zu erfinden“. Dazu verwies er auf ein jüngstes Versprechen Trumps, noch vor den in zehn Tagen anstehenden Kongresswahlen eine Steuersenkung verabschieden zu wollen. „Der Kongress tagt gerade gar nicht. Er denkt sich einfach irgendetwas aus“, sagte Obama am Freitag vor einer Menge in einer Aula einer Highschool in Milwaukee. An einer Stelle ergänzte er: „Alles, was ich sage, könnt ihr nachschlagen.“