US-Wahlkampf: „Nikki Haley darf vor Donald Trump nicht einknicken“

Haley hatte Recht, als sie Trump als „völlig gestört“ bezeichnete. Der Ex-Präsident war von Haleys Stimmenanteil von 43 Prozent bei der Vorwahl in New Hampshire derart erschüttert, dass er darauf verfiel, ihre finanziellen Unterstützer zu bedrohen. Diese Art politischen Gangstertums ist Grund genug für Haley, im Rennen zu bleiben. Sie unterstreicht zudem, dass Haley eine Chance auf die Kandidatur hat. Trotz seines Amtsbonus erhielt Trump in New Hampshire lediglich 54 Prozent der Stimmen. Man braucht 1215 Delegierte, um sich die Nominierung der Republikaner zu sichern; Trump hat 63, und Haley hat 17. Der nächste Vorwahltermin ist in South Carolina, das Haley zwei Mal zur Gouverneurin wählte.