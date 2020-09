US-Wahlkampf Soldaten als „Verlierer“? Trump fordert Entlassung von Fox-Journalistin

Im Streit um einen Bericht des „Atlantic“, wonach Donald Trump gefallene US-Soldaten als „Verlierer“ und „Trottel“ bezeichnet haben soll, hat der US-Präsident nun die Entlassung einer Fox-News-Journalistin gefordert. Trump zog am Samstag bei Twitter Jennifer Griffins Berichterstattung in der Sache in Zweifel und kritisierte, dass sie das Weiße Haus in Bezug auf die angeblichen Aussagen nie um Bestätigung gebeten habe.