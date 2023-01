US-Wahlkampf: Trump schaltet einen Gang hoch

Es waren überschaubare Veranstaltungen, mit denen sich Donald Trump am Samstag zurück im Wahlkampf meldete. Ein Auftritt beim Jahrestreffen der Republikaner in New Hampshire, einige Stunden danach eine Rede vor knapp 200 Zuhörern in Columbia, der Hauptstadt von South Carolina, umgeben von prominenten Politikern des Staates. Dabei passt der kleine Rahmen traditionell nicht zu Trump. Über Jahre veranstaltete der Rallys vor tausenden Anhängern, die teils Stunden angestanden hatten, um ihn sprechen zu hören. Verglichen damit hatten die kleinen Darbietungen vor Entscheidungsträgern in wichtigen Vorwahlstaaten fast einen traditionellen Wahlkampfcharakter. An der Botschaft des Ex-Präsidenten hat sich indes nichts geändert. „Ich bin heute wütender“, sagte er in New Hampshire. „Und ich bin entschlossener als ich jemals war.“